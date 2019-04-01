В Тирасполе разыскивается без вести пропавший мужчина

0

Сотрудники УВД города Тирасполь устанавливают местонахождение Егора Игоревича Пинского 1986 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, мужчина проживает по адресу: город Тирасполь, улица Зелинского, дом 30. С 13 марта местонахождение Егора Игоревича неизвестно. Передвигается на личном автомобиле марки SsangYong Rexton чёрного цвета регистрации республики Болгария, номер СВ7858ВМ.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет. Рост 176 см, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза карие. Волосы тёмные, стрижка короткая. Уши овальной формы. Губы средние. Брови прямые.

Особые приметы: на пальцах рук имеются многочисленные шрамы от порезов.

В день исчезновения был одет: спортивные синие брюки с белыми полосками по бокам, мастерка тёмного цвета.

При себе имел: паспорт Приднестровья, загранпаспорт Республики Украина, мобильный телефон в корпусе тёмного цвета.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Егора Игоревича Пинского, просят звонить в милицию по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, а также по телефонам в городе Тирасполь 0 (533) 7-82-17 и 0 (777) 5-29-27 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.