В Тирасполе расследуют дело мошенницы, вымогавшей у граждан деньги

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45-летняя жительница Тирасполя обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере путём мошенничества. Под предлогом развития бизнеса она брала взаймы крупные суммы у своих знакомых, но не возвращала деньги.

Как сообщает novostipmr.com, с сентября 2017-го по февраль 2019 года под предлогом развития бизнеса женщина брала взаймы у своих знакомых крупные суммы денег в иностранной валюте, а также ювелирные изделия. Мошенница оставляла расписки и обещала проценты, однако впоследствии скрывалась и не отвечала на звонки своих кредиторов.

В правоохранительные органы обратились четверо обманутых граждан. У следствия есть основания полагать, что потерпевших больше.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.