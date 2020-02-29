В Тирасполе прошло заседание рабочих групп по вопросам образования

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Заседание рабочих групп по вопросам образования прошло в Тирасполе в офисе Миссии ОБСЕ в Молдове. Делегацию Кишинева возглавляла государственный секретарь в области образования Наталья Грыу, координатор рабочей группы.

Эксперты обсудили результаты совместных инспекций, проведенных 21-22 августа 2019 года, чтобы оценить условия работы пяти учебных заведений с преподаванием на румынском языке, которые арендуют здания у местных структур и экономических агентов Приднестровского региона. Отмечалась необходимость соблюдения норм противопожарной безопасности в соответствии с рекомендациями профильных специалистов, передаёт moldpres.md.

В то же время обсуждалась необходимость обеспечения школ Приднестровского региона с преподаванием на основе латинской графики подходящими помещениями для проведения образовательного процесса, в приоритетном порядке возвращения здания теоретического лицея “Эврика” в городе Рыбница. Кроме того, в рамках заседания было предложено выделить в городе Григориополь помещение для теоретического лицея им. Штефана чел Маре, потому что ученики и учителя должны ежедневно преодолевать расстояние около 24 км в село Дороцкая.

Представители Тирасполя вновь затронули аспекты легализации дипломов об образовании, выданных в Приднестровском регионе, в связи с чем эксперты с Правобережья изложили процедуры и шаги, которые необходимо предпринять в этом отношении, указав отличия от апостиля документов нейтрального образца.

Эксперты также обсудили другие аспекты сферы образования. Следующее заседание рабочих групп состоится в Кишиневе.