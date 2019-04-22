В Тирасполе прошли пожарные учения на территории хранилища с горючим (ФОТО)

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Возгорание на нефтебазе в пригороде Тирасполя. Горит цистерна объёмом 2000 кубических метров. Не допустить масштабных последствий, максимально обезопасить население, а также отработать взаимодействие спасателей с персоналом предприятия – такой была основная задача пожарно-тактических учений, прошедших 20 апреля.

Пожарные отрабатывали действия при возгорании одного из резервуаров с горючим. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, возгорания на объектах повышенной пожарной опасности трудно поддаются локализации и тушению. Поэтому тренировкам на таких предприятиях стоит уделять особое внимание.

Хранилище на окраине столицы, где проходили учения, было введено в эксплуатацию более 30 лет назад. По условиям учений воспламенилась ёмкость с топливом. Задача расчётов – не только не допустить взрыва резервуара с бензином, но и охлаждать соседние цистерны.

По словам начальника Управления пожарной охраны, спасатели справились с импровизированным возгоранием достойно. В дальнейшем планируется продолжать отработку действий персонала предприятия во взаимодействии со специалистами подразделений ГУпЧС.