Два ДТП с участием велосипедистов в Приднестровье: один из пострадавших скончался на месте (ФОТО)

Два ДТП с участием велосипедистов в Приднестровье: один из пострадавших скончался на месте (ФОТО)

Все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняют правоохранители.

По данным mvdpmr.org, первое ДТП произошло на перекрёстке улиц Шутова и Украинской. Управляя Mitsubishi, 57-летний тираспольчанин при повороте налево не пропустил велосипедиста, который двигался во встречном направлении. Пострадавший, мужчина 67 лет, управлявший двухколёсным транспортом, был госпитализирован. У него диагностирован перелом костей носа, ссадины лица, ушиб шейного отдела позвоночника.

Вторая авария была зафиксирована в Григориопольском районе. Двигаясь в селе Красная горка, 54-летняя женщина за рулём Opel совершила наезд на велосипедиста, который ехал по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 59-летний сельчанин скончался на месте аварии.

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