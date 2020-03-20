В Тирасполе продлили работу троллейбусов, которые возят на работу сотрудников “Тиротекса” для пошива медицинских масок

0

Троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 3, № 4 и № 7 в Тирасполе, будут работать исключительно в рабочие дни с 05.00 до 10.00, а также с 14:30 до 20:00.

Как пишут “Новости Приднестровья”, это сделано по просьбе руководителей фирмы “Тиротекс” для работников, которые шьют медицинские маски. Это те маршруты, которые позволят им добраться до работы и обратно.

Весь остальной городской общественный транспорт работает только по будням с 05.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00. В выходные движение общественного транспорта в Приднестровье будет приостановлено. Исключение – дежурный общественный транспорт по списку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.