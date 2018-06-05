В Тирасполе при строительстве бассейна были обнаружены боеприпасы, пролежавшие под землёй более 70 лет (ФОТО)

Жильцы частного дома на улице Дзержинского решили обзавестись собственным бассейном, а во время его строительства обнаружили два боевых снаряда времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, выкапывая котлован, на глубине полутора метров строители наткнулись на несколько ржавых металлических предметов, похожих на боеприпасы. Земляные работы были приостановлены, о находке сообщили в столичное Управление внутренних дел.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения оцепили место происшествия. Сапёры извлекли четыре артиллерийских снаряда калибра 125 мм. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны пролежали в земле больше 70 лет. Они были изъяты и в дальнейшем будут утилизированы.