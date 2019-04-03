В Тирасполе пожар в сарае едва не уничтожил жилой дом (ФОТО)

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Сообщение о возгорании сарая на территории частного домовладения в Тирасполе в службу пожаротушения поступило днём 2 апреля. К месту происшествия были направлены сразу 2 пожарных бригады. К тому моменту постройка вовсю полыхала.

Неравнодушные соседи, ставшие очевидцами ЧП, помогали тушить пожар. Ветром пламя перебросило на крышу жилого дома, расположенного в двух метрах от деревянного строения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пожарные смогли сбить огонь и, спустя час, ликвидировать его. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Огнеборцам удалось сохранить дом, в котором проживают три семьи. В результате случившегося никто не пострадал.

Причину пожара и ущерб экспертам предстоит выяснить. Обстоятельства инцидента выясняются.