В Тирасполе полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, выпив лакоочиститель

Несчастный случай произошел накануне днем, 7 мая.

Малышка, оставшаяся без должного родительского присмотра, увидела открытую бутылочку с яркой этикеткой и, сумев до нее дотянуться, сделала глоток.

– Драматические события развивались настолько стремительно, что находившаяся в этой же комнате 38-летняя мама не сумела их предотвратить. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Республиканский центр матери и ребёнка, – сообщили в МВД Приднестровья.

Малышка была помещена в реанимационное отделение, за ее жизнь врачи ведут борьбу. По факту произошедшего проводится проверка.