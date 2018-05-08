В Тирасполе полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, выпив лакоочиститель

В Тирасполе полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, выпив лакоочиститель

Несчастный случай произошел накануне днем, 7 мая.

Малышка, оставшаяся без должного родительского присмотра, увидела открытую бутылочку с яркой этикеткой и, сумев до нее дотянуться, сделала глоток.

– Драматические события развивались настолько стремительно, что находившаяся в этой же комнате 38-летняя мама не сумела их предотвратить. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Республиканский центр матери и ребёнка, – сообщили в МВД Приднестровья.

Малышка была помещена в реанимационное отделение, за ее жизнь врачи ведут борьбу. По факту произошедшего проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md