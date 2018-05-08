В Тирасполе полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, выпив лакоочиститель

Несчастный случай произошел накануне днем, 7 мая.
Малышка, оставшаяся без должного родительского присмотра, увидела открытую бутылочку с яркой этикеткой и, сумев до нее дотянуться, сделала глоток.
– Драматические события развивались настолько стремительно, что находившаяся в этой же комнате 38-летняя мама не сумела их предотвратить. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Республиканский центр матери и ребёнка, – сообщили в МВД Приднестровья.
Малышка была помещена в реанимационное отделение, за ее жизнь врачи ведут борьбу. По факту произошедшего проводится проверка.
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