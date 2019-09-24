В Тирасполе поймали пьяного водителя: уровень алкогольного опьянения превышал норму почти в 10 раз

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Органы правопорядка выявили в Тирасполе нетрезвого водителя. Более того, он сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения.

По данным mvdpmr.org, автомобиль марки ВАЗ двигался из стороны в сторону с выключенным светом. Подозрительную машину остановили. Документов на право управления у водителя не оказалось, при разговоре от находящегося за рулём исходил резкий запах алкоголя. 24-летнего мужчину отправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что количество этилового спирта значительно (почти в 10 раз!) превышает норму.

При разбирательстве молодой человек пояснил, что водительских прав не имеет в принципе, полгода назад был привлечён к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. «Жигули» он купил недорого, оформлять надлежащим образом в ГАИ не стал.

Все собранные материалы переданы в УСК Тирасполя для принятия решения о возбуждении уголовного дела.