В Тирасполе поймали пьяного водителя-рецидивиста

Вечером 2 декабря на одной из улиц Тирасполя госавтоинспекторы остановили автомобиль Toyota, который передвигался по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. В результате проверок удалось выяснить, что 26-летний водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что мужчину уже задерживали в сентябре прошлого года за аналогичное нарушение. В тот раз его на 2 года лишили прав управления транспортным средством, передаёт mvdpmr.org.

Мужчину ждёт наказание за “нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию”, которое предусматривает штраф в размере от 200 до 400 РУ МЗП, общественные работы на срок до 240 часов с лишением права вождения на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.