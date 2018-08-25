В Тирасполе подростка на переходе сбила машина спасателей, спешивших на вызов к ребенку

Опасный инцидент произошел вечером накануне, 23 августа, когда несовершеннолетний перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель служебного автомобиля Аварийно-спасательной службы с включёнными проблесковыми маячками спешил к одному из многоквартирных домов, где по поступившей информации на подоконнике 11-го этажа стоял ребёнок.

– Приближаясь к пешеходному переходу, водитель спецтранспорта не убедился в том, что ему предоставляют преимущество в движении и совершил наезд на несовершеннолетнего, – сообщили в МВД Приднестровья.

15-летний житель Тирасполя получил телесные повреждения в виде травмы головы и ушибов. После оказания помощи в ГУ «РКБ» врачи направили подростка на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля будет привлечён к установленной законом ответственности.