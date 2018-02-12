В Тирасполе пьяный юноша расколотил стекла двух машин (ФОТО)

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля.

Два автовладельца, вышедшие утром к своим машинам марок BMW и ВАЗ, были шокированы увиденным. Так, лобовые стекла автомобилей оказались буквально уничтожены сильными ударами, предположительно камнем.

Мужчины обратились в полицию, которая инициировала расследование по горячим следам. Вскоре подозреваемый был найден.

– Им оказался 17-летний тираспольчанин. Молодой человек сознался в содеянном, пояснил, что был пьян, но о своих мотивах говорить отказался, – рассказали в МВД Приднестровья.

Теперь несознательному юноше придется ответить за содеянное согласно закону, а также возместить автовладельцам ущерб.