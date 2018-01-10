В Тирасполе пьяная девушка обокрала свою подружку на вечеринке

200 долларов США и около тысячи рублей ПМР пропали из квартиры дома на улице Карла Либкнехта.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в 4 утра, после ухода гостей, 21-летняя хозяйка обнаружила пустой кошелёк и обратилась в милицию. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 19-летняя гостья – знакомая заявительницы.

– Деньги она похитила, воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает. Вину в содеянном подозреваемая признаёт. Половину суммы она успела потратить. Оставшееся возвращено владелице, – отмечает источник.

По факту кражи ведётся разбирательство.