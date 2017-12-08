В Тирасполе пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Пожилую женщину доставили в реанимацию с многочисленными травмами.

Инцидент произошел накануне в Тирасполе. 74-летняя пенсионерка по неизвестным причинам выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с множественными переломами.

По словам соседей, пожилая женщина проживает в квартире с дочерью, однако в момент инцидента ее дома не было. Следов борьбы в квартире не обнаружено.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее испытывавшая невыносимую боль онкобольная выбросилась из окна в Бендерах.