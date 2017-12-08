В Тирасполе пенсионерка выпала из окна многоэтажки

Пожилую женщину доставили в реанимацию с многочисленными травмами.
Инцидент произошел накануне в Тирасполе. 74-летняя пенсионерка по неизвестным причинам выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с множественными переломами.
По словам соседей, пожилая женщина проживает в квартире с дочерью, однако в момент инцидента ее дома не было. Следов борьбы в квартире не обнаружено.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее испытывавшая невыносимую боль онкобольная выбросилась из окна в Бендерах.
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