В Тирасполе пассажир расплатился с таксистом фальшивыми банкнотами

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Для обмена на приднестровские рубли 42-летний житель Тирасполя предоставил две купюры по 500 российских рублей. Сотрудник обменно-валютного пункта пояснила клиенту, что данные банкноты не представляют материальной ценности, так как сувенирные.

В ходе разбирательств выяснилось, что “деньги” мужчина получил от клиента, подрабатывая частным извозом. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, вечером 27 марта в салон к мужчине сел пассажир. Несколько часов таксист возил его по городу. Клиент пояснил, что у него нет приднестровских денег, и предложил рассчитаться российскими рублями.

Не ожидая подвоха, водитель положил купюры в кошелёк. Наутро в пункте обмена валюты узнал, что деньги не настоящие.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.