В Тирасполе открылся прокат электросамокатов и электровелосипедов

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В центре Тирасполя уже несколько дней работает прокат электросамокатов и электровелосипедов. Идею организовать прокатный бизнес предприимчивый тираспольчанин подсмотрел в Одессе. Закупил технику, оформил необходимые документы и начал работать.

Пока для аренды доступны шесть самокатов и два велосипеда. В будущем планируется закупить ещё два велосипеда и два гироскутера. Арендовать транспорт можно у магазина «Тимп» с 11:00 до 21:00. Ограничений по расстоянию у прокатной техники нет, главное – вернуться в указанное время. В противном случае действуют штрафы: каждые 10 минут будут стоить дополнительно по 16 приднестровских рублей, передаёт novostipmr.com.

При желании выдают комплект защиты: шлем, налокотники и наколенники. Как рассказал консультант проката Максим Мойсей, чаще всех к услугам прибегают молодые пары и подростки, а также туристы.