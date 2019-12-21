В Тирасполе открылись ёлочные базары

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Восемь ёлочных базаров открылись сегодня во всех микрорайонах Тирасполя. В продаже имеются ёлки, сосны, а также букеты из еловых и сосновых веток.

В зависимости от высоты и пышности деревьев разнится их стоимость, пишет novostipmr.com. Чем пышнее ёлка, тем цена выше. Стоимость еловых веток также зависит от их размера. При покупке деревьев для улицы предлагается металлическая подставка.

Все хвойные деревья, которые продаются на ёлочных базарах Тирасполя, выращены в местных питомниках и реализуются легально.