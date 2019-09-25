В Тирасполе около месяца разыскивают пропавшего мужчину

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В Тирасполе разыскивается житель этого города Сергей Анатольевич Пилипенко 1973 г. р. Его местонахождение с 31 августа 2019 года неизвестно.

Приметы: на вид 46 лет, рост 180 см, среднего телосложения. Лицо овальное, брови широкие, глаза зелёные. Волосы седые, имеются лобные залысины. Нос прямой, уши слегка оттопырены сверху. На верхней челюсти – коронки из металлокерамики. Особые приметы: на пальцах рук – шрамы размером 1,5 см.

Был одет, предположительно, в тёмно-синие джинсы, тёмную куртку на змейке. Был обут в тёмно-синие кроссовки 43 размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Анатольевича Пилипенко, просят позвонить по телефонам 102, 0 (533) 7-82-17, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.