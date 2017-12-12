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В Тирасполе один собутыльник украл у другого телевизор

В Тирасполе один собутыльник украл у другого телевизор

Владелец техники задолжал своему приятелю.

Инцидент произошел минувшим вечером в квартире 35-летнего заявителя. Он рассказал, что выпивал вместе со своим 45-летним приятелем, когда тот внезапно вспомнил про долг, сообщает МВД Приднестровья.

Денег у должника не оказалось, поэтому его приятель принял решение забрать у него телевизор, что и успешно осуществил.

Возмущенный кражей должник заявил в полицию, которая задержала не успевшего далеко уйти грабителя. По факту кражи проводится проверка.

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