В Тирасполе невнимательный водитель сбил велосипедиста

0

ДТП произошло на пересечении улиц Шевченко и Свердлова. Согласно предварительным данным, в столкновении виноват водитель автомобиля.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, навстречу друг другу по улице Свердлова двигались велосипедист и Toyota.

На перекрёстке владелец двухколёсного транспортного средства продолжил движение прямо, а автомобилист поворачивал налево. Произошло столкновение.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили: пострадавших нет, авто и велосипед получили механические повреждения. Предварительно, виноват водитель Toyota.