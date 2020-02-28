В Тирасполе невнимательный водитель сбил велосипедиста

В Тирасполе невнимательный водитель сбил велосипедиста

ДТП произошло на пересечении улиц Шевченко и Свердлова. Согласно предварительным данным, в столкновении виноват водитель автомобиля.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, навстречу друг другу по улице Свердлова двигались велосипедист и Toyota.
На перекрёстке владелец двухколёсного транспортного средства продолжил движение прямо, а автомобилист поворачивал налево. Произошло столкновение.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили: пострадавших нет, авто и велосипед получили механические повреждения. Предварительно, виноват водитель Toyota.

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