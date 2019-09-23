В Тирасполе невнимательный водитель сбил подростка на велосипеде

В Тирасполе невнимательный водитель сбил подростка на велосипеде

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 сентября на перекрёстке автодороги Тирасполь-Бендеры. Поворачивая налево, 62-летний водитель Fiat не уступил дорогу движущемуся по встречному направлению велосипедисту.

В результате столкновения пострадал 16-летний подросток, пишет mvdpmr.org. С места происшествия его забрали в больницу. У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом лучевой кости, ушибы и ссадины.

Транспортные средства помещены на штрафстоянку. По факту ДТП проводится проверка.

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