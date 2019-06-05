В Тирасполе невнимательный водитель сбил пенсионерку, переходившую по “зебре” (ФОТО)

В Тирасполе невнимательный водитель сбил пенсионерку, переходившую по “зебре” (ФОТО)

ДТП произошло этим утром на одной из улиц Тирасполя. Водитель Honda совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Как пишет mvdpmr.org, с места происшествия 62-летнюю пострадавшую увезла машина скорой помощи. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости тираспольчанку госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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