В Тирасполе невнимательный водитель сбил пенсионерку, переходившую по “зебре” (ФОТО)

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ДТП произошло этим утром на одной из улиц Тирасполя. Водитель Honda совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Как пишет mvdpmr.org, с места происшествия 62-летнюю пострадавшую увезла машина скорой помощи. С открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости тираспольчанку госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.