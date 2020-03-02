В Тирасполе невнимательный водитель сбил мать с ребёнком

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Пешеходы пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.

После ДТП водитель усадил женщину и 5-летнего малыша в попутную машину и попросил отвезти в больницу, пишет mvdpmr.org. У 35-летней женщины врачи диагностировали ушиб тазобедренного сустава. У её сына – черепно-мозговую травму и сотрясение.

Прибывшим госавтоинспекторам 65-летний тираспольчанин пояснил, что из-за соседнего автомобиля не сразу заметил пешеходов. Разбирательство по факту происшествия продолжается.