В Тирасполе невнимательный водитель не заметил на “зебре” семью с ребёнком

В Тирасполе невнимательный водитель не заметил на “зебре” семью с ребёнком

Водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу пешеходам. ДТП произошло в минувшую субботу в Тирасполе.

По нерегулируемому переходу шли трое взрослых с малолетним ребёнком, пишет mvdpmr.org. Заметив людей в последний момент, водитель резко затормозил, но всё же задел малыша, которого мама вела за руку.

Пятилетнего мальчика с травмой живота госпитализировали в хирургическое отделение Республиканского центра матери и ребёнка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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