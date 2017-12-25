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В Тирасполе невезучего автомобильного вора застукали на месте преступления

В Тирасполе невезучего автомобильного вора застукали на месте преступления

Владельцы авто скрутили вора и вызвали полицию.

Инцидент произошел в Тирасполе неподалеку от рынка. Трое молодых людей, две 18-летние девушки и 23 парень, отправились за покупками, однако, вернувшись, обнаружили в своей машине неизвестного. Не растерявшиеся владельцы авто схватили вора и вызвали полицию.

Как выяснилось, задержанным является ранее судимый 36-летний житель с. Фрунзе. Злоумышленник взломал замок на дверце автомобиля Volkswagen ножницами и похитил женские наручные часы и деньги. Награбленное было тут же возвращено владельцам.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее недавно освобожденный заключенный попался на взломе автомобиля в Кишиневе.

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