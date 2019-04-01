В Тирасполе нетрезвый пешеход разбил зеркало чужого авто

В Тирасполе нетрезвый пешеход разбил зеркало чужого авто

30 марта в дежурную часть милиции в г. Тирасполь позвонил мужчина и сообщил, что нетрезвый пешеход разбил боковое зеркало его автомобиля Mazda СХ-7.

20-летний водитель, его отец и приятель проезжали перекрёсток на зелёный сигнал светофора. В это время на дороге появился нетрезвый пешеход. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель пропустил его и сразу тронулся в путь. Однако мужчина посчитал оскорбительным, что никто не стал дожидаться, пока он дойдет до тротуара, и высказал свои претензии.

Завязалась словесная перепалка, в ходе которой пешеход ударил рукой по боковому зеркалу иномарки. Водитель вызвал милицию.

Обстоятельства инцидента выясняются. 38-летний правонарушитель будет привлечён к административной ответственности за повреждение чужого имущества.

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