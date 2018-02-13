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В Тирасполе нетрезвый мужчина едва не задушил шнурком сожительницу

В Тирасполе нетрезвый мужчина едва не задушил шнурком сожительницу

Инцидент произошел накануне, 12 февраля.

Пара вернулась из гостей в изрядно подвыпившем состоянии около 10 вечера. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, 27-летний мужчина накинул на шею возлюбленной шнурки от кроссовок и принялся её душить.

29-летней женщине удалось вырваться из рук агрессора. Она выскочила в коридор и обратилась за помощью к соседям.

– Прибывшие на вызов милиционеры патрульно-постовой службы задержали правонарушителя. По словам жильцов, пьянство, скандалы и рукоприкладство уже давно стали визитной карточкой этой пары, – сообщили в МВД Приднестровья.

Женщина написала заявление в милицию на агрессивного сожителя. Проводится разбирательство.

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