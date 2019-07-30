В Тирасполе несовершеннолетняя упала с балкона по собственной неосторожности

В Тирасполе несовершеннолетняя упала с балкона по собственной неосторожности

Несчастный случай произошёл 29 июля в одном из многоквартирных домов в Тирасполе. Находившиеся во дворе граждане стали свидетелями того, как девушка выпала с балкона 3-го этажа.

Со слов очевидцев, она сначала скинула пакеты с вещами, а после сама попыталась спуститься. Не удержавшись, девушка упала, пишет mvdpmr.org.

С тяжелыми травмами головы и тела пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. Пациентка рассказала медикам, что ей 17 лет, живёт в одном из сёл Чимишлийского района, а в Тирасполе гостила у знакомой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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