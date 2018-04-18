В Тирасполе непутевый 9-летний мальчик сначала украл скейт, а потом сжег себе лицо

Мальчик решился на преступление на глазах у продавца и покупателей.

Малолетний воришка схватил скейт и бросился с ним бежать. Однако далеко уйти ему не удалось: уже за пределами рынка его догнали. Товар вернули предпринимателю, а несовершеннолетнего правонарушителя передали прибывшим милиционерам.

– Как выяснилось, 9-летний тираспольчанин уже состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В поле зрения правоохранительных органов он попал около года назад за неоднократные побеги из дома. С подростком была проведена профилактическая беседа, – сообщили в МВД Приднестровья.

Однако на этом “приключения” непутевого ребенка не закончились. Так, буквально на следующий день мальчик получил ожоги лица и был госпитализирован.

– К таким последствиям привела криминальная «шалость». Он сумел вскрыть люк бензобака у автомобиля, припаркованного в районе парка «Победа», после чего поднёс горящую спичку. Пары горючей жидкости вспыхнули, и пламя обожгло мальчику лицо, – рассказали в ведомстве.

Дальнейшая судьба «трудного» подростка будет решаться на комиссии по делам несовершеннолетних, так как, согласно закону, он не может быть привлечён к уголовной ответственности до 11 лет.