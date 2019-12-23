В Тирасполе на пешеходном переходе сбили школьницу

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Сегодня утром в течение получаса в Приднестровье было зарегистрировано сразу 2 случая наезда на пешеходов. Один из них произошел в Тирасполе. Прямо на пешеходном переходе водитель Audi сбил девочку-подростка.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, ДТП произошло на улице Юности, вблизи Верховного суда. Школьница переходила дорогу по зебре. Пострадавшая с тупой травмой живота госпитализирована в Центр матери и ребёнка. Какое-то время 13-летняя пациентка проведёт в больнице под наблюдением медиков, передаёт novostipmr.com.

А в Григориополе около восьми утра на улице Карла Маркса водитель Renault совершил наезд на женщину. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. С сотрясением головного мозга и ушибом левого плеча 48-летнюю пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Сотрудники автоинспекции напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам, в свою очередь, прежде чем начать движение, следует убедиться, что водители их пропускают.