В Тирасполе на одной из улиц перекроют движение до 1 декабря, а на другой – до 18

В Тирасполе на одной из улиц перекроют движение до 1 декабря, а на другой – до 18

В связи с выполнением земляных работ по строительству сети канализации движение автотранспорта по улице Гравийной на участке от улицы Сакриера до улицы Профсоюзов в Тирасполе будет полностью перекрыто с 23 октября по 1 декабря 2019 года.

Также в связи с выполнением земляных работ по реконструкции сети водопровода движение автотранспорта по улице 95-й Молдавской дивизии на участке от улицы Нахимова до Старой водозаборной зоны будет перекрыто с 23 октября по 18 декабря 2019 года. Об этом говорится на сайте городской администрации, пишет novostipmr.com.

Водителей просят соблюдать временно установленные указатели.

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