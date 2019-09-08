В Тирасполе на месяц перекроют одну из оживленных улиц

В Тирасполе на месяц перекроют одну из оживленных улиц

С 9 сентября по 9 октября в Тирасполе будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от переулка Энгельса до переулка Днестровского. Это связано с выполнением земляных работ по реконструкции участка самотечного канализационного коллектора, пишет novostipmr.com. 

В местах выполнения работ и полного закрытия проезда для автотранспорта будут установлены соответствующие временные ограждения и дорожные знаки, обеспечена видимость производства работ в тёмное время суток. По окончании работ разрушенные участки дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры будут восстановлены и благоустроены, сообщается на сайте администрации города.

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