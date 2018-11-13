В Тирасполе на ходу загорелся троллейбус: девушка-водитель потушила огонь

В Тирасполе на ходу загорелся троллейбус: девушка-водитель потушила огонь

В момент происшествия пассажиров в общественном транспорте не было.

Во вторник ранним утром в микрорайоне Октябрьский загорелся троллейбус, следовавший по маршруту № 7, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. ЧП произошло на расстоянии 100 м от остановки «Спортшкола» на улице Одесской. Причина возгорания – короткое замыкание и последующее воспламенение электропроводки. Это случилось в момент включения вентилятора, предназначенного для охлаждения двигателя.

Не растерявшись, 28-летняя девушка-водитель воспользовалась огнетушителем. Ей удалось самостоятельно потушить очаг возгорания. Прибывшие на место происшествия пожарные во избежание повторного воспламенения несколько минут охлаждали электромотор водой.

Сумма материального ущерба, причинённого тираспольскому троллейбусному управлению, будет установлена по итогам разбирательства.

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