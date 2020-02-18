В Тирасполе мужчина плеснул кипятком в лицо своему брату

В Тирасполе мужчина плеснул кипятком в лицо своему брату

Инцидент произошёл в одной из квартир дома на улице Федько. Когда 48-летний мужчина вернулся домой в подвыпившем состоянии, старший брат сделал ему замечание. Началась ссора.

В ходе конфликта 57-летний тираспольчанин плеснул родственнику в лицо кипятком из чайника. Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью. У него диагностированы термические ожоги I-II степени лица и шеи. Также мужчина написал заявление в милицию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится разбирательство.

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