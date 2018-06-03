В Тирасполе мужчина чудом остался в живых, выпрыгнув из машины за секунду до того, как она перевернулась (ФОТО)

По причине заклинившего заднего моста машину нельзя было остановить, отчего она на высокой скорости наехала на бордюр, перевернулась в воздухе и, приземлившись на колёса, врезалась в забор.

К счастью, сам автомобилист, который позже признался, что был нетрезв, остался в живых. Он выпрыгнул из машины, когда та закрутилась в воздухе. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл на улице Чапаева, у частного домовладения. По предварительной версии, 36-летний мужчина не справился с управлением по причине технической неисправности транспортного средства. В результате автомобиль марки Jeep выехал за пределы проезжей части, перевернулся и въехал в ворота частного дома.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.