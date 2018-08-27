В Тирасполе молодой велосипедист был сбит автомобилем

Едва не окончившаяся трагедией авария произошла на днях.

47-летний тираспольчанин, находясь за рулём Audi, не уступил дорогу двухколёсному транспортному средству. В результате ДТП велосипедист, 19-летний житель с. Кицканы, получил телесные повреждения в виде ссадин и ушибов.

– В ГУ «РКБ» пострадавшему была оказана неотложная помощь. Он направлен на амбулаторное лечение, – сообщили в МВД Приднестровья.

В воскресенье же, 26 августа, утром в Тирасполе на «зебре» был сбит пешеход. Управляя автомобилем марки Nissan, 28-летний житель столицы при повороте налево не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. С ушибами и травмой левого колена пострадавшую госпитализировали.

Проводится расследование.