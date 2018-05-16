В Тирасполе машина сгорела дотла из-за короткого замыкания (ФОТО)

В двигавшейся легковушке внезапно запахло гарью.

Водитель транспортного средства отключил аккумуляторную батарею, однако в салоне, а затем и в моторном отсеке появился огонь. Тушение собственными силами не увенчалось успехом. За считанные секунды пламя распространилось по всему автомобилю. Прибывший на место происшествия расчёт СВПЧ-1 в течение 9 минут ликвидировал возгорание, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

Отмечается, что причиной воспламенения стало короткое замыкание электрооборудования.