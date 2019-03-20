В Тирасполе легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода: ребёнок не пострадал (ФОТО)

В Тирасполе легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода: ребёнок не пострадал (ФОТО)

Инцидент произошёл минувшим днём в Тирасполе. Около двух часов дня 22-летний житель города, управляя автомобилем Renault, при повороте направо совершил наезд на 12-летнего мальчика. Школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель заметил ребёнка в последний момент, но успел отреагировать. Благодаря этому удалось избежать серьёзных последствий.

На место прибыли инспекторы ГАИ и бригада скорой помощи. Врачи не диагностировали у подростка телесных повреждений. Мальчик отделался лёгким испугом. После осмотра он вместе с мамой отправился домой.

По факту происшествия проводится разбирательство. Водитель будет привлечён к административной ответственности за то, что не пропустил пешехода.

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