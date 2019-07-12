В Тирасполе из-за неосторожного обращения с огнём сгорел сарай (ФОТО)

0

10 июля в Тирасполе на территории частного домовладения хозяйка готовила еду для животных в сарае на печи. Пока 68-летняя женщина отвлеклась, из приоткрытой дверцы печки выпал раскалённый уголёк. Это и привело к возгоранию.

Владелица дома заметила пламя, когда соседи уже вызвали пожарных, пишет mvdpmr.org. На месте происшествия работали 2 расчёта спасателей. Огонь опалил растущие рядом деревья и уничтожил хозпостройку.

Причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Материальный ущерб устанавливается, проводится разбирательство.