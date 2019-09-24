В Тирасполе из-за короткого замыкания загорелся трактор (ФОТО)

В Тирасполе из-за короткого замыкания загорелся трактор (ФОТО)

24 сентября на поле вблизи Тирасполя произошло ЧП. Загорелся только выехавший на работу трактор: не преодолев и километра, он стал дымиться.

Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, водитель не растерялся и предпринял попытку спасти сельхозтехнику, сбивая огонь подручными средствами. Подоспевшие спасатели смогли потушить возгорание, пишет mvdpmr.org.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Материальный ущерб и точная причина будут установлены в ходе разбирательства.

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