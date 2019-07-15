В Тирасполе из-за короткого замыкания загорелся гараж

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13 июля на одной из улиц Тирасполя загорелся гараж. Задымление из бокса заметил охранник и сообщил пожарным.

Чтобы пробраться к очагу возгорания, огнеборцам пришлось специальными инструментами вскрыть запертую металлическую дверь, пишет mvdpmr.org. Внутри помещения горел холодильник. Здесь же находился автомобиль Nissan.

Транспортное средство c оплавленным бампером и фарой выкатили на улицу. Пламя удалось сбить за 10 минут, пишет источник.

По предварительной версии, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки старого холодильника. Материальный ущерб, причинённый 57-летнему владельцу, будет установлен в ходе разбирательства.