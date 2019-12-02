В Тирасполе из-за короткого замыкания загорелась сторожка (ФОТО)

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О возгорании деревянной сторожки, расположенной на территории ледового катка в Тирасполе, сообщили очевидцы. Прибывшим пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, пишет mvdpmr.org. Сторож признался, что обогревался тепловентилятором, но уверяет, что перед обходом участка отключил прибор.

Известно, что в одну электросеть были подключены также и уличные новогодние гирлянды. Обстоятельства инцидента выясняются.