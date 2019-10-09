В Тирасполе из-за короткого замыкания сгорели “Жигули” (ФОТО)

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Пожар произошёл на улице Чехова. Трое работников МУП “Жилищно-эксплуатационная управляющая компания города Тирасполя” припарковали служебный автомобиль напротив детского сада. Не прошло и пяти минут, как очевидцы забили тревогу: “Жигули” загорелись.

Всё, что успел предпринять опешивший водитель, это отсоединить клеммы от аккумулятора под капотом. К тому времени салон был объят огнём, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Автолюбители, ставшие свидетелями происшествия, и другие очевидцы пытались сбить пламя с помощью огнетушителей. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

По предварительной версии инспектора пожнадзора, причиной ЧП могло послужить короткое замыкание. Материальный ущерб устанавливается. Разбирательство продолжается.