В Тирасполе и Бендерах произошло сразу несколько ДТП: причина – несоблюдение дистанции

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В субботу, 28 декабря, в Тирасполе и Бендерах произошло сразу несколько аварий, одна из них – цепная.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, на улице Панина в Бендерах столкнулись Mercedes и Opel. Спустя около часа на той же улице ещё одна авария – сразу три авто: Toyota, Ford и ещё одна Toyota. Примерно в это же время уже в Тирасполе на улице Шевченко Volkswagen врезался в Lexus.

Инспекторы ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. Предварительная причина всех происшествий – несоблюдение дистанции.