В Тирасполе хулиган выстрелил в чужое авто

В Тирасполе хулиган выстрелил в чужое авто

Инцидент произошёл возле одного из кафе в Тирасполе. Из проезжавшего мимо BMW злоумышленник выстрелил в автомобиль такси.

Как пишет пресс-служба mvdpmr.org, выстрел повредил стекло задней правой двери Nissan. В милицию обратился 36-летний водитель городского транспорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан стрелявший. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Тирасполя.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

 

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