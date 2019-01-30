В Тирасполе густой туман стал причиной ДТП

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Густой утренний туман и высокая влажность добавили проблем участникам дорожного движения, которые были вынуждены заметно снизить скорость. В результате непростых метеоусловий 29 января в Тирасполе произошла авария.

Попытавшись пропустить выезжавшее транспортное средство, автомобиль Lexus совершил наезд на припаркованный у обочины Opel, передаёт mvdpmr.org. В результате инцидента пострадавших нет.

Сотрудники ГАИ обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают их быть предельно внимательными на проезжей части. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на дорогах Приднестровья сохранится туман и гололедица.