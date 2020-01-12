В Тирасполе гость обокрал радушных хозяев

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С заявлением в милицию обратилась 35-летняя тираспольчанка. Женщина пояснила, что в период с полудня 8 января до обеда следующего дня из квартиры пропал кошелёк, в котором были деньги, банковские карты, документы и золотая серёжка.

Правоохранители выяснили, кто за последние несколько дней был в квартире, кроме хозяев. Подозрение пало на 30-летнего знакомого потерпевших. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали, пишет mvdpmr.org.

Мужчина сознался в совершении хищения. Как выяснилось, он неоднократно бывал в гостях и заприметил, где владельцы жилья оставляют кошелёк. Когда пришёл в следующий раз, незаметно забрал его. Документы и банковские карты мужчина выбросил, а деньги успел потратить на личные нужды.

По факту кражи проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.