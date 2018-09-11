В Тирасполе годовалый ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком

В Тирасполе годовалый ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком

В реанимационное отделение ГУ «Республиканский центр матери и ребёнка» был госпитализирован малыш.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, врачи диагностировали у годовалого мальчика термические ожоги груди, живота и обеих рук II и III степеней. О поступившем маленьком пациенте медики проинформировали милицию.

Уже известно, что столь серьёзные травмы пострадавший получил дома. Утром, во время завтрака, он опрокинул на себя чашку с кипятком. По факту происшествия ведётся разбирательство.

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