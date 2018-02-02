34

В Тирасполе двое водителей не поделили дорогу

В Тирасполе двое водителей не поделили дорогу

Сами автовладельцы не пострадали, а вот одной из пассажирок понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел накануне в Тирасполе. 57-летний водитель автомобиля марки Volkswagen столкнулся с «ВАЗ-2106», следовавшим по главной дороге. За его рулем находился 59-летний местный житель.

В результате удара оба мужчины не пострадали. А вот 51-летняя пассажирка «Жигулей» получила телесные повреждения в виде перелома левой ключицы и ушибов.

На данный момент ведется разбирательство.

Ранее под Оргеевом произошла серьезная авария: разбиты легковушка и микроавтобус.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md